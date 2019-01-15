سهيل: عُمان أكثر المتضررين من التحكيم

المصدر: إبراهيم الديـب ــ أبوظبـي

قال مدافع المنتخب العماني سعد سهيل، إن المنتخب العماني هو أكثر فرق البطولة الآسيوية التي تضررت من التحكيم في كل مبارياتها، وإن الفريق دفع ثمن أخطاء الحكام ونال خسارتين متتاليتين، ومن الممكن أن يودع الفريق البطولة بسببهما.

وخسر المنتخب العماني أمام نظيره الياباني أول من أمس، بهدف واحد دون رد من ضربة جزاء احتسبها الحكم الماليزي محمد أميرول بن يعقوب، وهي الخسارة الثانية بعد الأولى أمام المنتخب الأوزبكي بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة الأولى لمنافسات المجموعة السادسة.

وقال سهيل لـ«الإمارات اليوم»: «بكل أسف، فريق عمان تضرر كثيراً من قرارات الحكام في مباراتي أوزباكستان واليابان، وخرج من المباراتين صفر اليدين رغم الأداء الجيد الذي قدمه فيهما».