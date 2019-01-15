الشعفار: معرض الدرّاجات الهوائية شهد تطوراً كبيراً

المصدر: محمد أبو إسماعيل - دبي

أشاد رئيس اتحاد الدراجات، أسامة الشعفار، بالتطور الكبير الذي شهده معرض الدراجات الهوائية الدولي الذي أقيم في دبي، على مدار يومين، في نسخته الثانية، مشيراً إلى وجود 50 عارضاً من خارج الدولة في المعرض يدل على التطور الكبير لرياضة الدراجات في الدولة، وما وصلت إليه من نجاح، مؤكداً أن اتحاد الدراجات حرص على الوجود للمرة الثانية في المعرض من خلال منصة لعرض أهم ما وصلت اليه رياضة الدراجات في الإمارات. وقال الشعفار لـ«الإمارات اليوم»: «اتحاد الدراجات عرض أبرز الإنجازات التي تحققت، كما كانت المنصة محطة مهمة للوقوف ومعرفة كل ما هو جديد وخاص برياضة الدراجات».