حضور نسائي فاعل لدعم منتخب العراق

المصدر: محمد فاضل ـــ دبي

شهدت مدرجات مباراة العراق واليمن، التي أقيمت أول من أمس، على ملعب الشارقة، في الجولة الثانية من كأس آسيا (الإمارات 2019)، حضور مشجعين من دول أخرى لمتابعة المباراة.

وحرصت مشجعات العراق واليمن على الحضور إلى مدرجات استاد الشارقة الدولي، ولكثرة الحضور بدأت مدرجات الاستاد البيضاوي وكأنها مسرحاً لعرض الأزياء.

ومن بين الحضور المشجع الإنجليزي جون في، الذي قال لـ«الإمارات اليوم»: «كنت قريباً من مكان إقامة المباراة، وشاهدت الأجواء التشجيعية الجميلة للجمهور، فقررت أن أدخل المباراة للتعرف إلى البطولة وطباع الجمهور، وقد منحني أحد المشجعين العراقيين وزميل لي تذكرتين مجانيتين، وأعجبت كثيراً بالمباراة، وقد شد انتباهي أن الجمهور يشجع أكثر ما يشاهد المباراة، وهذه الحالة أشاهدها لأول مرة في حياتي، حيث إنني كثير الحضور للملاعب، خصوصاً في (البريميرليغ)». بينما قال زميله أدريان: «شاهدت جمهوراً كثيراً من الجنس الناعم وهن يشجعن بشكل مميز وبأساليب جميلة، ومن المؤكد أنني سأتحدث عما رأيت عند عودتي إلى بريطانيا».

وقدم مشجعو منتخبي اليمن والعراق صورة جميلة وجديدة عن التشجيع، خلال وجودهم في المباراة، التي انتهت بفوز العراق بثلاثية نظيفة، وذلك من خلال الأسلوب الهادئ الذي ابتعد عن التعصب لمنتخب محدد، حيث تبادلوا التشجيع بعبارتي «حيوا اليمني» و«حيوا العراقي».