المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

الأخضر

واصل معظم لاعبي المنتخب السعودي، للمباراة الثانية على التوالي، صيامهم عن الأدلاء بتصريحات صحافية لوسائل الإعلام في كأس آسيا (الإمارات 2019)، مع العلم أن الأخضر ضمن تأهله، أول من أمس، إلى الدور الثمن نهائي، عقب فوزه على لبنان 2-صفر، الذي جاء مكملاً لانتصاره في المباراة الافتتاحية على كوريا الشمالية 4-صفر.

تضارب

اشتكى إعلاميون يتولون التغطية الصحافية في بطولة آسيا (الإمارات 2019)، عدم وجود معايير موحدة ومعممة من قبل الاتحاد الآسيوي بين مجموعات البطولة المتعلقة بالسماح بتصوير مقاطع فيديو للجماهير، خصوصاً أن هناك مجموعات تترك الحرية للإعلاميين والصحافيين لتصوير مقاطع فيديو أثناء المباريات، لرصد فرحة الجمهور وتفاعله مع أهداف منتخباته، فيما مجموعات أخرى يتشدد فيها الاتحاد القاري بمنع الإعلاميين من ذلك.

كوبر

أبدى عضو في اللجنة المنظمة لكأس آسيا من أوزبكستان استياءه من طريقة لعب المدرب الأرجنتيني، هيكتور كوبر، مع منتخب أوزبكستان، مشيراً إلى أن كوبر جعل «الذئاب البيضاء» تعتمد على اللعب الدفاعي، ونسيان الواجبات الهجومية.