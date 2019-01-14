المواجهات المباشرة تحسم التأهل في كأس آسيا

المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

ستكون المواجهات المباشرة حاسمة في تأهل المنتخبات في بطولة كأس آسيا «الإمارات 2019»، في حال تساوي منتخبين في عدد النقاط، وذلك بحسب لوائح اتحاد اللعبة الآسيوي، التي تنص على ما يلي:

■■في حال تساوي منتخبين في عدد النقاط:

1- المواجهات المباشرة.

2- فارق الأهداف.

3- الأكثر إحرازاً للأهداف.

4- اللعب النظيف.. الإنذار (نقطة) – الطرد المباشر أو بسبب إنذارين (3) – إنذار ثم طرد مباشر (4).

■■إذا تساوى أكثر من منتخبين في عدد النقاط:

1- فارق الأهداف في جميع مباريات المجموعة.

2- الأهداف المسجلة في جميع مباريات المجموعة.

3- الأكثر إحرازاً للأهداف.

4- اللعب النظيف.. الإنذار (نقطة) – الطرد المباشر أو بسبب إنذارين (3) – إنذار ثم طرد مباشر (4).

الإمارات اليوم - دبي