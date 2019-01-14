عقل الدين: قرغيزستان لم تتأهل إلى نهائيات آسيا مصادفة.. انتظرونا أمام الفلبين

المصدر: معاذ كمبال - العين

احتاج منتخب قرغيزستان إلى 42 دقيقة لتسجيل أول أهدافه في تاريخ مشاركته بنهائيات كأس آسيا لكرة القدم، حينما نجح المهاجم عقل الدين إسرالوف بالتهديف خلال المباراة التي جمعت منتخب بلاده بالمنتخب الصيني على استاد خليفة بن زايد في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة، لكن لسوء حظ قرغيزستان فإن الهدف لم يقُدهم الى تسلق «سور الصين» بالشكل المطلوب ليخرج الفريق خاسراً بنتيجة 1-2.

وقال عقل الدين إسرالوف، في حوار أجرته معه «الإمارات اليوم»، إن «منتخب قرغيزستان لم يتأهل إلى البطولة القارية مصادفة، وسنثبت للقارة أننا جديرون بذلك من خلال مباراة الفلبين بتحقيق الفوز»، مضيفاً أن «منتخب قرغيزستان يلعب في البطولة من أجل الاستمتاع بكرة القدم بعيداً عن أية ضغوط». وتطرق عقل الدين إلى حظوظ منتخب بلاده في المنافسة على بطاقة التأهل، بعد أن تلقى خسارتين أمام الصين وكوريا الجنوبية، ويبحث عن أمل التأهل ضمن أفضل ثوالث في المجموعات الآسيوية، على النحو التالي:

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