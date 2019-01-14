البحرين والهند يبحثان عن بطاقة التأهل في الفرصة الأخيرة

المصدر: منصور السندي ــ دبي

يخوض منتخبا البحرين والهند، عند الساعة الثامنة من مساء اليوم، على استاد نادي الشارقة، مواجهة حاسمة ومصيرية في الجولة الأخيرة لمباريات المجموعة الأولى في ختام دور المجموعات في كأس آسيا 2019، المقامة حالياً في الإمارات، إذ يبحث كلاهما عن التأهل في الفرصة الأخيرة، وتبدو فرصة المنتخب الهندي صاحب الثلاث نقاط الأفضل، نظراً لكونه يحتاج للتعادل أو الفوز لضمان التأهل للدور الثاني، في حين يحتاج المنتخب البحريني إلى الفوز ورفع رصيده إلى أربع نقاط، وانتظار ما ستسفر عنه نتيجة مباراة المنتخب الوطني وتايلاند في المجموعة ذاتها، التي ستقام في استاد هزاع بن زايد في العين.

ويسعى المنتخب البحريني، الذي يضع في رصيده نقطة واحدة، حصل عليها بالتعادل مع منتخب الإمارات بهدف لكل منهم، لتجاوز تداعيات خسارته القاسية أمام تايلاند بهدف دون رد في الجولة الماضية. وشهدت التدريبات الأخيرة للمنتخب البحريني حماساً كبيراً في أوساط اللاعبين، ورغبة كبيرة منهم من أجل الظهور المشرف، وتغيير الصورة الباهتة التي ظهر بها المنتخب أمام تايلاند في مباراته الأخيرة، وخسر خلالها ثلاث نقاط مهمة كان يمكن أن تعزز حظوظه في المنافسة.