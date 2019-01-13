تكريم مشجع رفع لافتة: "جنسيتي هندي وقلبي إماراتي"

المصدر: أبوظبي - الامارات اليوم

التقى رئيس الهيئة العامة للرياضة نائب رئيس اللجنة العليا المحلية المنظمة لبطولة كأس آسيا "الإمارات 2019" اللواء محمد خلفان الرميثي، المشجع الهندي رزاق اوسان كوناث الذي رفع خلال مباراة منتخبنا الوطني السابقة أمام المنتخب الهندي لافتة مكتوب عليها "جنسيتي هندي وقلبي إماراتي".

واشاد الرميثي اثناء لقائه المشجع بمقر مجلس أبوظبي الرياضي بروحه الرياضية وتشجيعه الحضاري وحبه الكبير للإمارات، مؤكدا أن تشجيع وحب الجاليات للإمارات في بطولة كأس آسيا "الإمارات 2019" يعكس صورة من مشاهد وطن التسامح ويدل على مكانة الإمارات في قلوب جميع الجنسيات التي تتعايش على أرض زايد بمحبة وسلام.

وقدم الرميثي درع مجلس أبوظبي الرياضي للمشجع رزاق، تقديراً وتكريماً لحبه للإمارات والصورة الحضارية في تشجيعه لمنتخب بلده في البطولة الآسيوية.