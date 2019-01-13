تعرّف إلى المنتخبات التي تأهلت رسمياً إلى دور الـ 16 في كأس آسيا

المصدر: أحمد طارق-دبي

تختتم اليوم مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس آسيا 2019، التي تستضيفها الإمارات حتى 1 فبراير المقبل، إذ حسمت سبعة منتخبات حتى الآن موقفها بالتأهل إلى دور الـ16، وهي كالتالي:

المجموعة الأولى:

الإمارات

المجموعة الثانية:

الأردن

المجموعة الثالثة:

الصين وكوريا الجنوبية

المجموعة الرابعة:

إيران والعراق

المجموعة الخامسة:

السعودية

المجموعة السادسة:

لم يتأهل أي منتخب

في المقابل، لم يفقد أي منتخب فرصة التأهل إلى ثمن النهائي، رغم خسارة بعض المنتخبات في أول مباراتين، وذلك بسبب إمكانية التأهل عن طريق احتلال المركز الثالث، الذي تتأهل منه أربعة منتخبات من المجموعات الست إلى دور الـ16.