محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة «دبي الرياضي» برئاسة حمدان بن محمد

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (5) لسنة 2019 بتشكيل مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي.

ويضم المجلس في عضويته كلاً من: مطـر محمـــد الطايــــر، نائباً للرئيس، وقائــــد عــام شرطــــة دبــي، ومدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشريّة في دبي، وعلي محمــــد بوجسيــم، وسعيــد محمـد حارب، وأحمد محمد الشعفار، ومحمد علي الكمالي، وموزة سعيد المري، ومريـم أحمد الحمادي، ولمياء عبدالعزيز خان، وذلك لمُدّة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

المرسوم لمُدّة 3 سنوات قابلة للتجديد.