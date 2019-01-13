يوسف ميرزا يحرز فضية «المضمار» بإندونيسيا

المصدر: محمد أبوإسماعيل ــ دبي

حصل لاعب المنتخب الوطني للدراجات، يوسف ميرزا، على ميدالية فضية آسيوية جديدة في البطولة الآسيوية للمضمار، المقامة في جاكرتا بإندونيسيا، ليواصل النجم الإماراتي إنجازاته التي حققها في السنوات الأخيرة، ويحافظ على مستواه للعام الثالث على التوالي في البطولة الآسيوية للمضمار وسباق الأمنيوم، وتختتم البطولة الآسيوية اليوم، والتي يشارك فيها منتخبنا الوطني بثلاثة لاعبين، هم: يوسف ميرزا، وأحمد المنصوري، ومحمد المنصوري. من جانب آخر، استقبل سفير الإمارات في إندونيسيا، السفير محمد عبدالله بن مطلق الغفلي، في مقر السفارة في إندونيسيا، رئيس بعثة منتخب الإمارات في البطولة، نايف جكة، حيث حرص على الاطمئنان على البعثة المشاركة في البطولة، وتوفير كل احتياجاتها خلال فترة إقاماتها في إندونيسيا.