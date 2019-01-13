حسن شعث: مبارياتنا السابقة مع الأردن تمنحنا الدافع للفوز

المصدر: محمد فاضل - دبي

أكد عضو المجلس الأعلى للرياضة والشباب في دولة فلسطين، حسن شعث، أن فرصة المنتخب الفلسطيني بالتأهل لدور الـ16 لاتزال قائمة رغم الخسارة أمام أستراليا. وقال شعث لـ«الامارات اليوم»: «لم نستحق الخسارة من أستراليا بثلاثة أهداف، بعد أن ظهر (الفدائي) نداً قوياً، وكانت لدينا فرص للتسجيل لولا قوة دفاع أستراليا».

لكنه شدد على أن لقاء الأردن سيكون تاريخياً ومهماً لفلسطين، وقال إن «مواجهاتنا السابقة مع (النشامى) تمنحنا الدافع لتحقيق الفوز والتأهل».

وأضاف: «ندرك أن المباراة لن تكون سهلة أمام أحد أفضل المنتخبات في البطولة، لكن عزيمتنا كبيرة لتحقيق الفوز»، واعتقد أنه بعد أن تأهل المنتخب الأردني بشكل رسمي أولاً على المجموعة لن يحتاج الى خوض المباراة بالتشكيلة الرئيسة، وقد يلعب بلاعبي الخط الثاني، وهو ما سيعطي المنتخب دافعاً إضافياً.

وأوضح: «المواجهات المباشرة السابقة مع الأردن تؤكد أن فرصة الفوز والتأهل قائمة، حيث تبادلنا معهم الفوز والتعادل وتقديم المستويات الفنية المميزة، وستكون مواجهة تاريخية غير مسبوقة».

وتابع: «ليس لدينا أي مشكلة مع التحكيم في المباراة أمام أستراليا، لكن عانينا من حالة طرد محمد صالح التي حدثت في المباراة الأولى أمام سورية، وكان غير مستحق ولايزال الفريق متأثراً بذلك».

وختم: «لايوجد كلام يمكن أن نعبّر من خلاله بالشكر والتقدير للجمهور العربي والفلسطيني، الذي ساندنا ووقف معنا في كل مكان من الفندق إلى الملعب، وفي كل أرجاء الإمارات، الأمر الذي أسعدنا ولهم فائق الشكر والتقدير، ونتطلع إلى أن نسعدهم في المواجهة الثالثة».