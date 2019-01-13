حسن إسماعيل لخالد عيسى: التايلانديون يجيدون التسديد من خارج منطقة الجزاء

المصدر: منصور السندي - دبي

أكد مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني السابق، المحاضر بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حسن إسماعيل، أن حارس مرمى المنتخب خالد عيسى، يقدم مستوى فنياً متطوراً في كأس آسيا الحالية، معتبراً إياه «صمام أمان لعرين المنتخب والنجم الأبرز في الأبيض حتى الآن».

وقال حسن إسماعيل، موجهاً كلامه لخالد عيسى: التايلانديون سريعون في التعامل مع الهجمات المرتدة، ويجيدون التسديد من خارج منطقة الجزاء. وتابع في حديثه لـ«الإمارات اليوم»: رغم أن خالد حارس لديه خبرة طويلة في التعامل مع جميع المباريات، ولا يحتاج مني لأي نصائح، إلا أنه عليه الحذر من لاعبي تايلاند.

يذكر أن المنتخب يتصدر المجموعة الرابعة بأربع نقاط، ويلتقي غداً تايلاند، في ختام الدور الأول، حيث بات مطالباً بالفوز لتفادي أي حسابات معقدة في التأهل وصدارة المجموعة.

وأضاف حسن إسماعيل: خالد عيسى لعب دوراً كبيراً في مباراتي البحرين والهند، وأنقذ مرماه من العديد من الكرات الخطرة، وأسهم بجهد كبير في الفوز الذي حققه المنتخب على الهند. وقال: خالد كان دائماً محل إشادة وتقدير من الجميع، ويمتاز بقيادة تكتيك الدفاع، وبناء الهجمة من منطقة الدفاع، وهي من الميزات الجيدة في حارس المرمى، فضلاً عن أنه يمتاز بالحضور الجيد في الملعب، والتركيز العالي، والثقة الكبيرة بنفسه.

وأشار حسن إسماعيل، الذي سبق له أن قام بتدريب خالد عيسى، إلى أن حارس الأبيض وفريق العين، يستحق جائزة أفضل لاعب خلال مشاركته أخيراً مع العين في كأس العالم للأندية، التي أقيمت في أبوظبي، وأسهم خلالها بجهد كبير في وصول الزعيم إلى المباراة النهائية في البطولة أمام ريال مدريد الإسباني، ويتوقع أن يتم اختياره من ضمن أفضل حراس المرمى في بطولة آسيا الحالية.

خالد عيسى قام بصدّات رائعة في مباراتي البحرين والهند.