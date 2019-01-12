محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة "مجلس دبي الرياضي"

المصدر: دبي ـ الامارات اليوم

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي .

ويضم المجلس في عضويته كلاً من: مطر محمـد الطايـر، نائباً للرئيس، وقائد عام شرطـة دبي، ومدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي.

كما يضم مجلس دبي الرياضي في عضويته كلاً من: علي محمـد بوجسيــم، وسعيــد محمـد حـارب، وأحمـــد محمد الشعفـــار، ومحمـد علي الكمالي، وموزة سعيد المري، ومريـم أحمد الحمادي، ولمياء عبد العزيز خان، وذلك لمُدّة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.