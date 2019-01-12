«التنين الصيني» يحرق شباك الفلبين

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

صعد منتخب الصين إلى دور الـ16 في بطولة كأس آسيا «الإمارات 2019»، بعد أن حقق فوزه الثاني على التوالي في البطولة على حساب منتخب الفلبين بثلاثية نظيفة ليرفع «التنين» رصيده إلى ست نقاط، فيما تلقى الفلبين خسارته الثانية بعد أن كان قد تعرض للهزيمة في الجولة الأولى أمام كوريا الجنوبية وسيقابل في الأخيرة منتخب قيرغيزستان، بينما ستلتقي الصين مع كوريا الجنوبية على صدارة المجموعة.

ونجح المنتخب الصيني في حسم الشوط الأول بهدف وو لي في الدقيقة 40، على الرغم من النشاط والأفضلية الفنية للمنتخب الفلبيني الذي كان أكثر خطورة ووصولاً إلى المرمى، ولكن على طريقة المباراة الأولى نفسها، فقد ترك الصينيون الأفضلية للفريق الآخر في الحصة الأولى قبل أن ينتفضوا في الشوط الثاني، ويفرضون أنفسهم الفريق الأكثر فاعلية على المرمى.

ونجح منتخب الصين في إحراز الهدف الثاني عن طريق وو لي أيضاً، الذي نجح في إنهاء مهمة الفلبين في المباراة مبكراً في الدقيقة 66 بهدف رائع، وكاد اللاعب نفسه أن يحرز الهدف الثالث له ولمنتخب بلاده، ولكنه أضاع انفراداً تاماً بالمرمى في الدقيقة 76 نتيجة تألق الحارس الفلبيني، وواصل المنتخب الصيني أفضليته في المباراة، ونجح في إحراز الهدف الثالث في الدقيقة 80 من زمن المباراة من كرة عرضية داخل منطقة الجزاء وصلت إلى المدافع دودوا يي، الذي لعب الكرة برأسه في المرمى وفشل الحارس في التعامل معها.

ولم تنجح محاولات مدرب الفلبين أريكسون، في الوصول إلى مرمى منتخب الصين الذي كشف عن نفسه بقوة وأنه أحد أبرز المنتخبات الموجودة في البطولات عقب تحقيق انتصارين وأداء رائع في المباراة الثانية، لتنتهي المباراة بفوز الصين بثلاثية نظيفة.