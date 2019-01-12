5 هالدر يدعو «عموري» إلى الاحتراف في الدوري الهندي

المصدر: سيد مصطفى - أبوظبي

وجه صانع ألعاب المنتخب الهندي، بيروني هالدر، دعوة إلى النجم عمر عبدالرحمن (عموري)، للاحتراف في الدوري الهندي، لزيادة شعبية كرة القدم في بلاده.

وقال هالدر، لـ«الإمارات اليوم»، إن «(عموري) من أشهر نجوم كرة القدم في القارة الصفراء، وأفضلهم مهارة، والجماهير تُحب هذه النوعية من اللاعبين، ولو احترف في الدوري لدينا سيزيد شعبية كرة القدم، وسيستقطب إليها أعداداً كبيرة من المتابعين».

وأضاف: «حزنت كثيراً لعدم وجود (عموري) في البطولة وغيابه بداعي الإصابة، كنت أتمنى ومازلت، أن أقابله وأتبادل معه القميص، لقد سألت عنه إذا كان موجوداً في المدرجات أم لا، لكنَّ أحداً لم يعطني إجابة».

وتحدث هالدر عن خسارة الهند أمام الإمارات، أول من أمس، بهدفين نظيفين، وتوقعاته لمستقبل المجموعة الأولى، وذلك عبر الحوار التالي:

للإطلاع على الموضوع كاملا يرجى الضغط على هذا الرابط.

