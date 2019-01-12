«مبادلة» تحتفي بأصحاب الهمم خلال فعاليات كرنفال كأس دبي العالمي

المصدر: جوني جبور - دبي

احتفت شركة مبادلة للاستثمار (مبادلة) بصفتها الراعي الرئيس لــ«كأس دبي العالمي»، بالتعاون مع اللجنة المنظمة للأولمبياد الخاص للألعاب العالمية أبوظبي 2019، بأصحاب الهمم، إذ خصصت شوط سباق باسم «الأولمبياد الخاص»، وذلك ضمن فعاليات كرنفال كأس دبي العالمي لسباقات الخيول، التي جرت بمضمار «ميدان لسباقات الخيل» بدبي أول من أمس.

وخصص أحد أشواط السباق، وهو الشوط السادس الذي أقيم على لقب «كأس الأولمبياد الخاص»، وجرى لمسافة 1900 متر رملي، وخصص لخيول التكافؤ بإجمالي جوائز بلغت 175 ألف درهم، وفاز بلقب هذا الشوط الجواد «نيو تريلز» المملوك لحمدان سلطان السبوسي، وبقيادة الفارس كونور بيسلي.

وتوّج الفائز بالكأس، مدير الإدارة الرياضية في الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية «أبوظبي 2019» عبدالله الوهيبي، يرافقه البطل الإماراتي عبدالرحمن المزمي من فريق الأولمبياد الخاص.

وقدم أيضاً أعضاء الفريق الإماراتي للأولمبياد الخاص سوار الأولمبياد الخاص إلى الفائزين بسباقات كأس دبي العالمي، وكُتب على السوار عبارة: «ها هم أصحاب الهمم» في إشارة إلى الرياضيين من أصحاب الهمم، الذين سيتنافسون خلال الأولمبياد العالمي من 14 إلى 21 مارس المقبل.

وفي منافسات السباق، فاز الحصان «نورث أميركا» لمالكه رمضان قاديروف، بلقب الجولة الافتتاحية من بطولة «آل مكتوم للتحدي» للخيول المهجنة الأصيلة «جروب 2»، التي جرت في الشوط الخامس والرئيس من السباق الثاني لموسم كرنفال كأس دبي العالمي، الذي رعت أشواطه السبعة «مبادلة» بإجمالي جوائز بلغ مليوناً و100 ألف درهم، وشهد منافسة بين 91 من نخبة الخيول المحلية والدولية.

وشهد السباق، تتويج الفرس «وديعة» لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بلقب الجولة الافتتاحية من بطولة «آل مكتوم للتحدي» المخصصة للخيول العربية «جروب 1»، التي جرت في الشوط الافتتاحي لمسافة 1600 متر رملي، وبلغ إجمالي جوائزها 65 ألف درهم، وتسجيل المهر «ووكينج ثندر» لنقابة فينكس للسيدات جدارته بانتصاره الثالث على التوالي لهذا الموسم، وبفوزه بلقب بطولة «تحضيري الألفي غينيس الإماراتي» التي جرت في الشوط الثالث لـ 1600 متر رملي، وبلغ إجمالي جوائزها 100 ألف درهم.

وفي بقية نتائج الأشواط، فاز الجواد «جود فورتشن» المملوك لغودولفين بقيادة الفارس جيمس دويل، بلقب الشوط الثاني «جائزة دبي» الذي جرى لمسافة 1400 متر رملي وبلغت جوائزه 100 ألف درهم، فيما ذهب لقب الشوط الرابع «كيلفلاند كب» الذي جرى لمسافة 1200 متر عشبي وبلغ إجمالي جوائزه 175 ألف درهم، للجواد «دريم توداي» المملوك لـ«ملبورن 10 للسباقات»، وتولى قيادته الفارس كريستوفر هايس. وتمكن أيضاً الجواد «باروت» للشيخ أحمد بن محمد بن خليفة آل مكتوم، بقيادة الفارس أدري دي فريز، من الظفر بلقب الشوط السابع والختامي «سيبسا أنيرجي كاب» الذي جرى لمسافة 1600 متر عشبي وخصص لخيول التكافؤ بإجمالي جوائز بلغ 135 ألف درهم.

شهدت سباقات

«ميدان» أول من

أمس تخصيص الشوط

السادس ليحمل اسم

«كأس الأولمبياد

الخاص».