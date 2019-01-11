مصدر: زلاتكو متمسك بمنتخب كرواتيا

المصدر: محمد فاضل - دبي

نفى مصدر مقرب من مدرب العين السابق ومنتخب كرواتيا الحالي، زلاتكو داليتش، أن يكون تواجده الحالي في الإمارات من أجل تسلم تدريب الأبيض بدلاً من المدرب الحالي، الإيطالي ألبيرتو زاكيروني. وقال المصدر في اتصال هاتفي من العاصمة الكرواتية زغرب لـ«الإمارات اليوم»: «زيارة زلاتكو لا تتعدى كونها زيارة بلد أحبَّه وعاش فيه فترة جميلة من حياته، إضافة إلى الاستمتاع بمتابعة كأس آسيا»، مضيفاً أن «زلاتكو مرتبط بعقد رسمي مع الاتحاد الكرواتي لا يمكن إلغاؤه من أي من الطرفين، وتم توقيعه بعد الفوز بالمركز الثاني في كأس العالم الأخيرة التي أقيمت في روسيا العام الماضي، وأنه والمسؤولين الكروات يعملون بجدية للحفاظ على الاستقرار الفني والإداري للمنتخب».

وكشف أن أحد أبرز الاتحادات في قارة آسيا تقدم له بعرض بقيمة تسعة ملايين يورو لتدريب منتخب بلاده لثلاث سنوات، لكن المدرب زلاتكو رفضه من أجل البقاء مع منتخب كرواتيا.