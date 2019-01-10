ماتا يدعم المنتخبات المشاركة في كأس آسيا بمقطع فيديو

المصدر: دبي ـــ الإمارات اليوم

تلقت منتخبات الـ24 دولة المشاركة في بطولة كأس آسيا الإمارات 2019، رسالة دعم من لاعبي نادي مانشستر يونايتد، الذين يتواجدون حالياً في دبي خلال معسكرهم التدريبي الشتوي.

وبينما يجري أحد أكبر أندية كرة القدم في العالم مانشستر يونايتد، معسكره التدريبي الخاص في دولة الإمارات، استحوذت أجواء كأس آسيا الإمارات 2019 على اهتمامهم ودعمهم.

وتحدث الدولي الإسباني خوان ماتا من معسكر تدريب فريق مانشستر يونايتد في دبي، متمنياً التوفيق لجميع المنتخبات المتنافسة في البطولة التي تستضيف مبارياتها ثمانية ملاعب مختلفة في دولة الإمارات.

وقال ماتا في مقطع فيديو: «نحن هنا في دبي للتدريب، ونتمنى للفرق المشاركة في كأس آسيا التوفيق».