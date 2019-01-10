خليفة مبارك: لا تقلقوا على الأبيض.. سيتأهل متصدراً

المصدر: سيد مصطفى- أبوظبي

أعرب مدافع المنتخب الوطني لكرة القدم، خليفة مبارك، عن ثقته بتأهل الأبيض للدور الثاني من بطولة أمم آسيا، على الرغم من تعادله في المباراة الافتتاحية ضد البحرين بهدف لكل منهما. ووعد مبارك الجماهير الإماراتية بأن يتأهل الأبيض وهو في صدارة المجموعة الأولى، مشدداً على أن وضعية الفريق بعد ضياع نقطتين أمام الأحمر ليست مقلقة كما يتخيل البعض.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «هناك ثقة متبادلة بين الجماهير والمنتخب الوطني، ولن تتزعزع في أي وقت، لأننا نملك جماهير واعية تعرف جيداً كيفية دعم شعار منتخب بلادها أكثر من أي شيء آخر».

وتحدث خليفة مبارك، عن أسباب التعادل مع الأحمر البحريني، وعن الهدف الذي سكن شباك الحارس خالد عيسى، وعن الفارق بين مستواه الحالي ومستواه في خليجي 23 بالكويت، وغيرها من الموضوعات المتعلقة بالمنتخب، عبر الحوار التالي:

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