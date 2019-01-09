منتخب السعودية ينذر منتخبات آسيا برباعية في كوريا الشمالية

المصدر: أحمد طارق - دبي

بدأ منتخب السعودية مشواره في كأس آسيا بأفضل طريقة، بتحقيق «الأخضر» الفوز على كوريا الشمالية بأربعة أهداف دون رد، أمس، على استاد راشد في نادي شباب الأهلي، في الجولة الأولى من المجموعة الخامسة، ليحصل بطل آسيا ثلاث مرات على أول ثلاث نقاط في البطولة، ويكسر عقدة المباريات الافتتاحية في البطولة القارية.

ووجّه «الأخضر» إنذاراً مبكراً لمنتخبات آسيا، معلناً جاهزيته لتقديم بطولة قوية، مبرهناً على أنه من أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب. في المقابل كان الجمهور السعودي بمثابة فاكهة المباراة بعدما حضر بقوة خلف «الأخضر»، وكانت الأهازيج السعودية الأبرز في استاد راشد، الذي شهدت مدرجاته حضوراً بلغ 5075 متفرجاً.

سيطر منتخب السعودية على مجريات اللعب في أول 10 دقائق، لكن دون الوصول إلى حارس المرمى ري ميونغ، بسبب الرقابة القوية من لاعبي كوريا الشمالية، والضغط الكبير على لاعبي «الأخضر»، بينما أول فرصة كانت من كرة مررها فهد المولد إلى عبدالعزيز البيشي الذي سدد كرة خطرة بجوار القائم (14).

وتحسّن أداء «الأخضر» بعد مرور 20 دقيقة، وتعدّدت المحاولات عن طريق فهد المولد وسالم الدوسري، وكاد عبدالعزيز البيشي أن يحرز الهدف الأول من كرة عرضية لعبها حسين المقهوي، لكن كيم شول بوم أخرج الكرة قبل أن يسددها البيشي في المرمى الخالي، قبل أن يحرز هتان باهبري الهدف الأول للسعودية من مجهود فردي رائع، عندما استلم الكرة خارج منطقة الجزاء من عبدالعزيز البيشي، وسدد كرة صاروخية دخلت المرمى (28).

في المقابل، دخل منتخب كوريا الشمالية أجواء اللقاء بعد الهدف الذي أحرزه باهبري، وقاد ري جين أول هجمة منظمة، ولعب كرة عرضية حولها كوانغ سونغ برأسه خطرة فوق العارضة (35)، بينما استمرت الأفضلية من جانب منتخب السعودية، الذي أضاف الهدف الثاني بطريقة رائعة، عندما لعب حسين المقهوي كرة عرضية من ركلة حرة، وحولها محمد الفتيل

بـ«الكعب»، ودخلت المرمى (37)، وأهدر بعدها فهد المولد فرصة محققة لإحراز الهدف الثالث، بعدما راوغ الدفاع وانفرد بالمرمى، قبل أن يتلقى كوريا الشمالية صدمة جديدة بخروج كوانغ سونغ مطروداً (44).

وفي الشوط الثاني واصل منتخب السعودية سيطرته، رغم إجراء مدرب كوريا الشمالية كيم يونغ، تبديلين بنزول كيم كيونغ وجانغ كوك بدلاً من أن سونغ وري شانغ، لكن «الأخضر» فرض أسلوب لعبه، واعتمد على الكرات القصيرة، وشكلت الكرات الثابتة مصدر قوة للسعودية.

وحسم الدوسري المباراة بإضافة الهدف الثالث من كرة سددها بشكل رائع على يمين الحارس الكوري ثم أحرز المولد الرابع في الدقيقة 86 لتنتهي المباراة بفوز مستحق لـ«الأخضر».