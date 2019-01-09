البطاط: كل مباريات فلسطين «لقاءات نهائية»

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

صنع منتخب فلسطين الحدث، خلال لقاء سورية في مستهل مشواره القاري، الأحد الماضي، حين اقتنص نقطة تاريخية كونها الأولى له في ثانية مشاركاته بتاريخ الكرة الفلسطينية في كأس آسيا، التي تقام في ضيافة الإمارات حتى الأول من فبراير المقبل.

ويرى مدافع «الفدائي»، مصعب البطاط، أن السر في قوة منتخب فلسطين هي «قتالية لاعبيه» في كل المباريات، قائلاً: «إنها جميعاً بالنسبة لهم مباريات نهائية».

وشدّد على أنهم واثقون بقدرة منتخبهم على تخطي الدور الأول، على الرغم من صعوبة المجموعة الثانية، التي تضم معهم سورية وأستراليا (حاملة اللقب)، والمنتخب الأردني المتصدر بعد فوزه على «الكنغارو».

وقال البطاط: «إن البطولة تمثل بالنسبة لفلسطين شيئاً أكبر من مجرد منافسات في كرة القدم، لأنها حلم كبير للشعب الفلسطيني». ورغم اعترافه بفارق الإمكانات بين فلسطين وبقية المنتخبات، فإنه وكل زملائه يؤمنون بشدة بالعطاء على أرضية الملعب قبل الأحكام المسبقة.

وتالياً ردود البطاط على خمسة أسئلة لـ «الإمارات اليوم».

للإطلاع على الموضوع كاملا يرجى الضغط على هذا الرابط.