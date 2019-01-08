محمد درويش: كنا واثقين من نجاح «الفدائي»

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

قال لاعب المنتخب الفلسطيني محمد درويش إنهم كانوا واثقين من أنهم لن يخسروا أمام سورية، وأكد لـ«الإمارات اليوم»: «كنا واثقين للغاية من نجاح المنتخب، خصوصاً أننا نعرف أننا نلعب بروح عالية وبقتالية كبيرة، بعد ما قدمناه في المباريات الإعدادية». وعن اللقاء الأهم بالنسبة لهم والأصعب أمام أستراليا، قال: «ندرك جيداً إمكانات المنتخب الأسترالي، لكننا واثقون من قدراتنا على تحقيق نتيجة إيجابية جديدة، وإسعاد جمهورنا الوفي».

في المقابل، وصف لاعب «الفدائي»، عبداللطيف البهداري نتيجة التعادل أمام سورية بالثمينة، وقال: «قدّمنا مباراة تاريخية أمام سورية، والتعادل مع النقص العددي أمر بالغ الأهمية بالنسبة لنا وتاريخي». وشدّد على أنهم واثقون من قدرتهم على تقديم مباراة كبيرة ايضاً أمام حامل اللقب، رغم صعوبة المواجهة، خصوصاً بعد خسارة أستراليا أمام الأردن في مباراتها الأولى، ورغبتها القوية في التعويض.