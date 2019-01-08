صحيفة: عرض إماراتي إلى رونالدو للعب في دوري الخليج العربي

المصدر: أحمد طارق - دبي

ذكرت صحيفة «إنترلينيس» الإسبانية أن البرتغالي، كريستيانو رونالدو، تلقى عرضاً من أحد الأندية الإماراتية، للعب في دوري الخليج العربي، بداية من الموسم المقبل، مشيرة إلى أن لاعب يوفنتوس سيحصل على ضعف الراتب الذي يحصل عليه مع «السيدة العجوز».

وأوضحت أن أحد رجال الأعمال تحدث مع كريستيانو رونالدو، أثناء وجوده في دبي لقضاء إجازة أعياد الميلاد، وحضور حفل غلوب سوكر، الذي فاز فيه بلقب أفضل لاعب في العالم، بشأن ختام مشواره في أحد الأندية الإماراتية، مقابل حصوله على راتب سنوي يبلغ 60 مليون يورو، بينما يحصل حالياً «الدون» مع يوفنتوس على 30 مليون يورو.

وأضافت: «رونالدو يقدم عروضاً قوية مع يوفنتوس، ومعدله التهديفي رائع، ولكن في الوقت نفسه قد يفكر في قبول العروض التي تنهال عليه، مع تقدمه في العمر، وقد يكون العرض الإماراتي أحد الخيارات التي يوافق عليها اللاعب البرتغالي».