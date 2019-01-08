ياسين البخيت: فوز الأردن على أستراليا ليس «حظاً»

المصدر: محمد فاضل - دبي

أكّد لاعب المنتخب الأردني ياسين البخيت أن الفوز الذي حققه النشامى على أستراليا كان مستحقاً ولا يمكن وصفه بأنه «حظ»، بسبب المردود الفني الذي قدمه «النشامى» في المباراة التي أقيمت على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين ضمن بطولة أمم آسيا التي تستضيفها الدولة حتى الأول من فبراير المقبل. وقال البخيت لـ«الإمارات اليوم»: «اجتهدنا أمام أستراليا وتحقق الفوز الثمين، ونتطلع إلى أن نجتهد بشكل أفضل في جميع المباريات»، وأضاف أن «النتيجة رد على من استعجل انتقاد المنتخب قبل أن يشاهده في أولى مبارياته الرسمية بالبطولة». وتابع «الفوز على استراليا لن يغير من تركيز المنتخب، بل سيعزز الثقة لتحقيق انتصارات جديدة»، وأجاب البخيت عن استفسارات عدة عبر الحوار التالي:

للإطلاع على الموضوع كاملا يرجى الضغط على هذا الرابط.