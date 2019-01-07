المصدر: إعداد: محمد الحتو

مشكلات المنتخب

المنتخب الوطني عانى مشكلات فنية خلال مباراة الافتتاح أمام البحرين، أبرزها: عدم الاتزان الفردي والجماعي للاعبين، غياب العلامة الفارقة، تكسر الهجمات عند حدود المنطقة، الإهدار العجيب للفرص، ثغرات وعثرات الظهير الأيسر الحسن صالح.

«قدام يا خالد عيسى»

أروع ما في الأبيض الحارس خالد عيسى.. فوجود بطل ملحمة مونديال الأندية الذي قاد العين إلى «النهائي الحلم» أمام ريال مدريد الشهر الماضي، يخفف حدة القلق تجاه المنتخب، إذ يتصدر عيسى المشهد خلافاً للسنوات الماضية التي كانت فيها الأضواء مركزة على عموري ومبخوت وأحمد خليل.. «قدام يا خالد عيسى».

زاكيروني.. والشكل العام

بات المدرب الإيطالي ألبيرتو زاكيروني مطالباً أكثر من أي وقت مضى بتحسين صورة المنتخب في المباريات المقبلة إذا أراد الحفاظ على منصبه حتى نهاية البطولة، فشكل المنتخب أمام البحرين كان بعيداً عن مستوى الطموحات، وهناك خلل واضح في وسط الملعب، والهجمات يسيطر عليها الجانب الفردي والعشوائي بعيداً عن الجمل التكتيكية التي تابعناها سابقاً، لذا الانسجام مطلوب في المباراة المقبلة أمام الهند.