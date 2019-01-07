بالصور.. جماهير الأردن وأستراليا تحدّت شمس الساعة الثالثة

المصدر: معاذ كمبال – العين

خالفت جماهير منتخبي الأردن وأستراليا التوقعات، بعد حضورها الغفير للمباراة، التي انطلقت في الساعة الثالثة من ظهر أمس، في استاد هزاع بن زايد، على الرغم من أن نصف المدرجات كانت تحت شمس الظهيرة، وهي المباراة الأولى في النسخة الحالية في نهائيات كأس آسيا لكرة القدم التي تقام في منتصف النهار، لكن مع ذلك شهدت المدرجات احتشاد عدد كبير من الجماهير بلغ 4934 متفرجاً.

ورصدت جولة لـ«الإمارات اليوم»، في المدرجات خلال الشوط الأول، وجود عدد كبير من المسعفين الطبيين في حالة تأهب، من أجل التدخل لعلاج الحالات الطارئة، كما حرصت الجماهير على التناوب في تناول جرعات من المياه قبل العودة إلى التشجيع مرة أخرى.

وأشار المشجع الأردني سيف البخيت، إلى أنهم يحرصون على تناول جرعات متواصلة من المياه الباردة، لتفادي التعرّض لضربة الشمس، نظراً لأن حالة الحماس لدى الجمهور تجعلهم لا يشعرون بأنفسهم، خصوصاً بعد تسجيل هدف التقدم بواسطة النجم الأردني أنس بني ياسين في الدقيقة 26.

وقال البخيت: «إنهم حرصوا على الحضور إلى ملعب المباراة، على الرغم من صعوبة التوقيت، لارتباط معظم أفراد الجالية الأردنية بالعمل»، لكنه أشار إلى أن المباراة المقبلة التي ستجمعهم بمنتخب سورية ستشهد حضوراً أكبر، كونها ستنطلق في الساعة الخامسة والنصف.

من جهته، قال المشجع الأردني زكريا أيمن: «إنه فضّل العمل ليلاً من أجل الحصول على فرصة تشجيع منتخب بلاده»، مشيراً إلى أن إقامة المباراة في منتصف النهار وتحت أشعة الشمس لن يثنيهم على الوقوف خلف «النشامى»، وأكد أنه سيحرص على تناول جرعات كثيرة من المياه، لتفادي التعرّض لأشعة الشمس المباشرة.

في المقابل، أكد المشجع الأسترالي، إيميتش هنديرسون، أن ارتفاع درجة حرارة المباراة جعلهم لا يشعرون على الإطلاق بارتفاع حرارة الطقس التي أقيمت فيه المباراة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنهم حرصوا على جلب كميات من المياه لتناولها خلال وقت المباراة.

وقال هنديرسون: «إنه كان يتوقع أن يحصل منتخب بلاده على دعم كبير من قبل الجماهير الأسترالية المقيمة في الدولة، لكنني تفاجأت بعدم حضورها، المنتخب يدافع عن لقبه ومن المهم أن يحصل على دعم من قبل الجماهير، حتى يصل إلى مستواه الحقيقي الذي مكنه من الفوز باللقب في النسخة الماضية».

يذكر أنها المرة الأولى التي يستضيف فيها استاد هزاع بن زايد مباراة تنطلق في الساعة الثالثة عصراً منذ افتتاحه في 14 يناير 2014.

مشجعو أستراليا تفاجأوا بمستوى الحضور المتواضع لجماهيرهم المقيمة في الإمارات

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متفرجاً حضروا مباراة منتخبي الأردن وأستراليا في استاد هزاع بن زايد بالعين.