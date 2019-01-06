3200 مشجع بحريني حضروا إلى أبوظبي لمؤازرة «الأحمر»

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

حصلت جماهير البحرين على نسبة 8% المخصصة لها من نسبة مقاعد استاد مدينة زايد الرياضية كاملة، والتي قدرت بنحو 3200 مشجع من نسبة مقاعد الاستاد التي تتسع لـ40 ألف متفرج بعد تخفيض اللجنة المنظمة سعة المدرجات من 42 إلى 40 ألف متفرج.

والتقت «الإمارات اليوم» بمجموعة من أفراد الجماهير البحرينية قبل مباراة المنتخب الوطني والبحرين في افتتاح كأس آسيا، أمس، وهم عبدالله الفضيل ويوسف جناحي وعبدالله آل بورشيد وحسين آل سعيد.

وأكدت الجماهير البحرينية أنهم وصلوا أمس، إلى العاصمة أبوظبي قبل المباراة بثلاث ساعات على إحدى الطائرات التي خصصها الاتحاد البحريني.

وحملت الجماهير الأعلام البحرينية والإماراتية معاً في إشارة للتلاحم بين الشعبين الشقيقين.