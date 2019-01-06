دعوة «أطفال الكهف» لمشاهدة المباراة الافتتاحية لمنتخب تايلاند

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

قدم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم دعوة لممثلي أكاديمية «وايلد بورز» التايلاندية لكرة القدم، لحضور المباراة الافتتاحية لمنتخب تايلاند، أمام نظيره الهندي على ملعب استاد آل نهيان بنادي الوحدة في أبوظبي، اليوم، في بطولة كأس آسيا (الإمارات 2019).

وسيحضر مباراة تايلاند والهند، أربعة لاعبين من فريق «وايلد بورز»، ومدربهم المساعد، كما سيحظون بفرصة مقابلة لاعبي المنتخب التايلاندي، والتمتع بجولة داخل الاستاد قبل تجربة كبار الزوار.

تأتي هذه الدعوة في إطار برنامج دعم أكبر لمدة عامين من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لأكاديمية «ويلد بورز»، ويحصل بموجبه النادي على الدعم الفني، بالإضافة إلى معدات التدريب، و100 كرة من كرات مولتين الرسمية للمباريات كل عام.

وتم تكوين أكاديمية «وايلد بورز»، بعد استحواذ مجموعة من الأطفال على اهتمام العالم، عندما تم إنقاذهم بأعجوبة، بعد احتجازهم داخل كهف غمرته المياه في يوليو الماضي، ما دفع الاتحاد الآسيوي للكرة إلى دعوتهم، لدعم لاعبي منتخب بلادهم، خلال مشاركته في البطولة القارية.

من جانبه، قال الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: «شكلت شجاعة ومثابرة الأطفال الـ12 ومدربهم، في ظل الظروف الصعبة التي مروا بها، مصدر إلهام لملايين الناس في جميع أنحاء العالم، والآن سنحت لنا فرصة لمواصلة هذه القصة الخيالية الرائعة، وكرة القدم لديها القدرة على جلب الأمل والسعادة للناس من جميع الخلفيات والجنسيات، وتعتبر بطولة كأس آسيا (الإمارات 2019)، منصة مثالية للاحتفال بوحدة القارة وتنوعها».

وأضاف: «أثق بأن وجود لاعبي أكاديمية (وايلد بورز) سيسهم في خلق ذكريات رائعة للبطولة، كما سيلهمهم ذلك مواصلة رحلتهم الكروية، وخلال محنتهم التي استمرت 18 يوماً، أظهروا قوة الاتحاد والعمل الجماعي، وفي النهاية تمكنوا من تجاوز كل التحديات والصعوبات التي واجهوها».