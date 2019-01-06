المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

شكر



شكر اتحاد كرة القدم، على موقعه عبر «تويتر»، مؤسسة اتصالات، الشريك الرسمي، على دعمها المتواصل للمنتخب الوطني، خلال مشاركته الحالية في كأس آسيا، وإطلاق مبادرة «قدام يالابيض»، التي وجدت تجاوباً كبيراً من الأوساط الرياضية، علماً بأن «اتصالات» كانت قد قادت، خلال الفترة الماضية، مبادرات عدة، تهدف لدعم الأبيض، بجانب مؤسسات وطنية أخرى.

استبعاد

قرر الجهاز الفني للمنتخب العماني، بقيادة الهولندي بين ميرفيك، استبعاد ثلاثة لاعبين من القائمة المشاركة في بطولة كأس أمم آسيا.

وقال المنسق الإعلامي لبعثة عمان، فاضل المزروعي، لـ«الإمارات اليوم»: «اللاعبون الثلاثة، الذين تم استبعادهم هم: عبدالله فواز وأحمد الكعبي والمنذر العلوي، وتقررت عودتهم إلى العاصمة العمانية مسقط أمس».

قميص

استغرب جمهور المنتخب الوطني الأول ارتفاع سعر قمصان المنتخب، التي سيظهر بها في نهائيات كأس آسيا (الإمارات 2019)، المعروضة في متاجر الاتحاد، والتي تباع للجمهور بسعر 350 درهماً، ووصفوا المبلغ بالكبير، ولا يتناسب وأسعار القمصان الرياضية للمنتخبات أو الأندية العالمية، وطالبوا بتخفيضها، لتكون في متناول الجميع، وبما يسهم بشرائها من قبل الجمهور لدعم المنتخب بشكل مميز في البطولة القارية، التي يتطلع الأبيض إلى الفوز بها للمرة الأولى في تاريخه