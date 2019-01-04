رونالدو يتوّج بجائزة أفضل لاعب في حفل «غلوب سوكر» بدبي

المصدر: سيد مصطفى - دبي

توّج، أمس، نجم يوفنتوس الإيطالي، البرتغالي كريستاينو رونالدو، بجائزتين في حفل «غلوب سوكر»، الذي جرى في منتجع مدينة جميرا بدبي، وحضره نائب رئيس مجلس دبي الرياضي مطر الطاير، وأمين عام المجلس سعيد حارب، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جاني إنفانتينو وعدد كبير من الشخصيات.

ونال رونالدو لقب جائزة أفضل هدف من اختيار الجمهور، إلى جانب فوزه بجائزة أفضل لاعب لعام 2018، متفوقاً على الفرنسيَين بطلي العالم، مهاجم سان جيرمان كيليان مبابي، ومهاجم أتليتكو أنطوان غريزمان.

وفاز أيضا الحكم الإماراتي المونديالي، محمد عبدالله حسن بجائزة أفضل حكم عربي، والنجم السابق السعودي سامي الجابر بجائزة أفضل مسيرة للاعب عربي، والكرواتي بوبان كأفضل مسيرة للاعب عالمي.

في المقابل ظفر المدرب الفرنسي، ديديه ديشامب، بلقب أفضل مدرب، وأليسون بيكر أفضل حارس مرمى، والإيطالي فابيو باريتسي بجائزة أفضل مدير رياضي.

وكذلك فاز الإيطالي فابيو كابيلو بجائزة أفضل مسيرة لمدرب.

وحسم نادي أتلتيكو مدريد جائزة أفضل فريق، واختير خورخي مينديز، أفضل وكيل لاعبين. وفاز أيضا لاعب اليوفي الفرنسي بليز ماتويدي بجائزة مسيرة للاعب حالي.