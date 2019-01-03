قناة أبوظبي الرياضية تخصص ثلاثة برامج يومية لتغطية كأس آسيا

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

خصصت قناة أبوظبي الرياضية ثلاثة برامج يومية لتغطية موسّعة وشاملة لبطولة كأس الأمم الآسيوية، التي تنطلق بعد غدٍ، وتقام في ضيافة الإمارات حتى الأول من فبراير المقبل.

ودشنت القناة تغطيتها التمهيدية ببرنامج «آسيا التاريخ» الذي قدمه الإعلامي الكويتي مرزوق العجمي، على أن تبدأ بدءاً من غدٍ التغطية اليومية وتشمل العديد من البرامج اليومية التي تتناول البطولة وتغطي أحداثها من مختلف الجوانب، من تقارير وأفلام وثائقية ولقاءات حصرية، مع ملخص المباريات والأهداف والنجوم.

وستخصص القناة أيضا برنامجين آخرين هما «هنا الإمارات»، و«آسيا في دارنا»، مع استمرار عرض التقارير والفواصل طوال اليوم.

وقال رئيس قنوات أبوظبي الرياضية، محمد نجيب، في تصريحات صحافية: «كأس الأمم الآسيوية ليست مباريات وحسب، وإنما حدث رياضي شامل له أبعاد أكبر، وهذا ما سيلاحظه المشاهد بوضوح في التغطية التي سنقدمها».

وبدأت القناة قبل أسبوعين بسلسلة تقارير منوّعة.

ويقدم «هنا الإمارات» حصة الفلاسي وسعيد المعمري، وهو برنامج منوّع متعدّد الاتجاهات.

أما برنامج «آسيا في دارنا» فيقدمه محمد نجيب، في أول إطلالة بعد عودته من رحلة العلاج الأخيرة، وتشاركه في البرنامج كوكبة من أشهر وأبرز المحللين من الدول العربية الآسيوية.