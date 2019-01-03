المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

لجنة

خصص أحد أندية دوري الدرجة الأولى الطامحة للصعود إلى «المحترفين»، لجنة لمتابعة أبرز نجوم بطولة آسيا المقبلة لاختيار محترف أجنبي، يمكن ضمه للفريق الأول في خط الهجوم خلال يناير الجاري.

عرض

ذكرت صحيفة «ألفا نيوز» اليونانية أن أحد أندية دوري الخليج العربي، قدم عرضاً لضم اللاعب البرتغالي أندريه سيموس، الذي يلعب في صفوف أيك أثينا اليوناني، مشيرة إلى أن سيموس لا يمانع في قبول العرض بشرط موافقة ناديه اليوناني.

تحكيم

يستعد طاقم التحكيم الإماراتي المكون من حكمي الساحة محمد عبدالله حسن، وعمار الجنيبي، والمساعدين حسن المهري ومحمد أحمد يوسف، للظهور في البطولة الآسيوية، بعد أن أنهوا التدريبات اللازمة واجتازوا اختبارات اللياقة البدنية بنجاح.