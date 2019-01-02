كيف احتفل لاعبو المنتخب بالعام الجديد؟

المصدر: منصور السندي-دبي

ذكر اتحاد كرة القدم على صفحته عبر " توتير" أن بعثة المنتخب الوطني الذي يستعد حاليا لخوض نهائيات كأس اسيا 2019، اقامت مساء أمس احتفالا مصغرا بمقر إقامة البعثة في فندق ميدان في دبي بمناسبة العام الجديد، إذ شارك في الاحتفال لاعبو المنتخب إضافة إلى الجهازين الفني والإداري، مشيرا الى أن الجميع قضوا وقتاً رائعاً في أجواء غلب عليها المرح وسادتها روح التفاؤل بالعام الجديد، وتبادل الجميع الأمنيات بأن يحمل العام 2019 بشرى تسعد الأسرة الرياضية وتشهد تحقيق انجاز جديد لكرة القدم الإماراتية.

من جانب آخر اختتم المنتخب معسكره الداخلي في دبي بحصة تدريبية صباح اليوم الثلاثاء على ملعب ند الشبا استعدادا للتوجه الى جزيرة السعديات في أبو ظبي اليوم الأربعاء لإقامة معسكر قصير هناك يستمر حتى موعد انطلاقة البطولة، حيث سيتدرب المنتخب في نفس اليوم على ملاعب جامعة نيويورك استعدادا للقاء المنتخب البحريني السبت المقبل على استاد مدينة زايد الرياضية في أبو ظبي في افتتاح مباريات كأس اسيا، علما أن القائمة النهائية للمنتخب ضمت 23 لاعبا.