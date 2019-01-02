10 لاعبين شباب متوقع تألقهم في كأس آسيا

المصدر: أحمد طارق - دبي

تنطلق كأس آسيا 2019 في الإمارات، السبت المقبل، وسط تطلعات كبيرة من المنتخبات المشاركة بالمنافسة على اللقب الأهم في «القارة الصفراء»، إذ تراهن جميع المنتخبات على عدد من النجوم أصحاب الخبرة في منح الأفضلية لمنتخباتهم، بينما يعدّ اللاعبون الشباب هم الأمل في صناعة الفارق، من خلال ظهور لاعبين جدد، حيث شهدت النسخة السابقة في أستراليا 2015 بزوغ الأسترالي ماسيمو لونغو، الذي حصل على لقب أفضل لاعب في البطولة، وبات من العناصر الأساسية في «الكانغارو»، في المقابل ستشهد نسخة 2019 تألق العديد من اللاعبين الجدد.

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