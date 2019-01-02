بطولة الوحدات المساندة للرماية تنطلق السبت في العين

المصدر: العين - الإمارات اليوم

تنطلق المرحلة الأولى من بطولة الوحدات المساندة للرماية، التي ستقام في العين يوم الخامس من يناير الجاري حتى 30 من الشهر نفسه، وتقتصر على الرماة المواطنين الهواة غير المسجلين لدى الاتحاد والمصنفين، ورماة المنتخب الوطني الهواة، ويشترط على الرامي الحصول على 13 طبقاً من أصل 25 طبقاً للتأهل للمرحلة الثانية.

أما المرحلة الثانية فستقتصر على رماة المنتخب الوطني والمسجلين بالاتحاد، إضافة إلى كل من حصل على 13 طبقاً فأعلى من المرحلة الأولى من غير لاعبي المنتخب الوطني (الهواة)، وذلك خلال الفترة من 1-13 فبراير المقبل، وتشمل فئات البطولة الرماة المواطنين والمواطنات من الرجال والسيدات والشاباب والشابات، وشحذاً لهمم الرماة من الجنسين ولمختلف الأعمال تم رصد جوائز مالية قيمة لكل فئة من الفئات العمرية على حدة من الأول حتى الـ20، وتسمح لائحة البطولة بمشاركة الرامي في مسابقة فردية واحدة فقط إلى جانب مشاركته في فريق الصحون.