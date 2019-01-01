أختام «كأس آسيا الإمارات 2019» على جوازات المسافرين عبر مطارات الدولة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت اللجنة العليا المحلية، المنظمة لبطولة كأس آسيا (الإمارات 2019)، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، عن مبادرة يحظى بموجبها جميع المسافرين القادمين والمغادرين عبر مطارات الدولة الرئيسة بأختام دخول وخروج، تحمل شعار «كأس آسيا الإمارات 2019» على جوازات سفرهم، طوال مدة البطولة التي تمتد من 30 ديسمبر وحتى الأول من فبراير 2019، في خطوة جديدة تستهدف توسيع الاحتفاء باستضافة البطولة إلى جميع الجنسيات والثقافات، من مختلف أنحاء العالم، والمسافرين عبر الإمارات.

وقال مدير البطولة، عارف حمد العواني: «يمثل تقديم تذكار خاص بوضع شعار البطولة على جوازات المسافرين من مختلف أنحاء العالم، عبر مطارات الدولة، خطوة جديدة ضمن برامجنا التي تعكس اعتزازنا بتنظيم البطولة، وتؤكد التزامنا المتواصل بتحقيق أهدافها بتلاقي كل شعوب القارة عبر كرة القدم، في وطن التسامح (الإمارات)».

وأضاف: «حريصون في اللجنة المحلية العليا على تقديم المبادرات المهمة، التي تحقق الإضافة والإبهار التنظيمي للبطولة، ومن خلال هذه المبادرة سنسهم في توسيع أهداف البطولة، والوصول بأهدافها إلى كل شعوب القارة»، متوجهاً بخالص الشكر والتقدير للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وكل مطارات ومنافذ الدولة.