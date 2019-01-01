المصدر: دبي ـــ الإمارت اليوم

ملعب

تأخر أحد الإعلاميين، المرافقين لمنتخب أستراليا، عن حضور المباراة الودية لـ«الكنغارو» أمام عمان، أول من أمس، بسبب ذهابه بالخطأ إلى استاد آل مكتوم، بدلاً من ملعب مكتوم بن راشد، إذ أكد أنه أخطأ في وصف اسم الملعب لسائق سيارة الأجرة.

كايو

أثار لاعب العين، البرازيلي كايو لوكاس، الجدل بنشره صورة على حسابه في «إنستغرام»، أثناء سفره في إجازة، ووضعه علم البرتغال، إذ ارتبط اسمه بالانضمام إلى بورتو البرتغالي، بينما ينتهي عقده مع «الزعيم» نهاية الموسم الحالي.

سواريز

طالب عدد من مشجعي نادي الشارقة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إدارة النادي بالإسراع في حسم تجديد عقد مهاجم الفريق المحترف البرازيلي ويلتون سواريز، واستمراره مع الفريق في أعقاب الظهور اللافت له مع الفريق.