محمد درويش بطلاً للجولة الختامية لـ «الميدالية الوطنية للغولف»

المصدر: العين - الإمارات اليوم

توج محمد درويش، وبرصيد 41 نقطة، بطلاً للجولة الختامية من بطولة الميدالية الوطنية الشهرية لاتحاد الإمارات للغولف لعام 2018، التي استضافها نادي العين للفروسية والرماية والغولف، أول من أمس، بمشاركة 45 لاعباً ولاعبة من أندية الدولة، وتوج الفائزين عضو اتحاد الغولف درويش القبيسي.

وشهدت المنافسات تألق لاعبي المنتخب الوطني، إذ حصد خالد يوسف جائزة أفضل أداء بإنهائه المنافسات برصيد ضربتين تحت المعدل، وبرصيد 70 ضربة، ونال جائزة القسم «إيه» لاعب منتخب الشباب راشد العمادي، برصيد 36 نقطة، وتوجت شقيقته ولاعبة منتخب الفتيات علياء العمادي بلقب القسم «بي»، برصيد 35 نقطة، وذهبت بطولة الناشئين التي سجلت مشاركة 12 لاعباً ولاعبة إلى سالم المازمي برصيد 47 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن زميله في المنتخب راشد الجسمي الذي حل ثانياً، واحتل ريان المازمي المركز الثالث برصيد 40 نقطة.