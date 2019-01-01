10 إنجازات إماراتية لا تنسى في 2018

المصدر: جوني جبور - دبي

شهد عام 2018 أفراحاً رياضية إماراتية، وتحققت إنجازات مهمة في مختلف البطولات والألعاب، تصدرها إنجاز سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وفوزه بلقب سباق القدرة التحضيري، ضمن بطولة العالم لألعاب الفروسية، وانتصارات اسطبلات غودولفين في ميادين الفروسية، مروراً بإنجازات أخرى غير مسبوقة لرياضة الإمارات في الساحة الدولية، أبرزها ما حققه فريق العين من مسيرة مظفرة، لكونه أول نادٍ محلي وخليجي، والثاني عربياً الذي ينجح في بلوغ نهائي بطولة العالم للأندية لكرة القدم.

للإطلاع على الـ10 إنجازات، يرجى الضغط على هذا الرابط.