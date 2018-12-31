إسماعيل مطر يشارك في تدريبات المنتخب بـ " قناع وجه"

المصدر: منصور السندي –دبي



ذكر اتحاد كرة القدم على صفحته عبر " توتير" أن قائد المنتخب الوطني لكرة القدم، إسماعيل مطر عاد للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال التدريب الذي اجراه المنتخب أمس على ملعب ند الشبا في دبي بعد اكماله مرحلة التدريبات الفردية التي كان قد خضع لها في الفترة السابقة بهدف رفع معدل الجاهزية البدنية والفنية لديه للحاق ببقية زملائه اللاعبين، استعدادا للمشاركة في كأس اسيا 2019، إذ شارك مطر في المران "بقناع وجه".

وذكر اتحاد الكرة أن عودة اللاعب إسماعيل مطر تعد إضافة كبيرة لتشكيلة المنتخب، خاصة وأنه من النجوم الذين يتمتعون بخبرة ميدانية كبيرة من خلال مشاركاته المتعددة مع المنتخبات الوطنية.

