زاكيروني يدرس منتخب البحرين عبر أشرطة فيديو قبل كأس اسيا

المصدر: الإمارات اليوم-دبي

يختتم المنتخب الوطني لكرة القدم غدا معسكر الإعداد الداخلي ال1ي اقيم في دبي وسيتوجه الى جزيرة السعديات في أبو ظبي يوم بعد غد الأربعاء لإقامة معسكر إعداد قصير هناك استعدادا لمواجهة منتخب البحرين في الخامس من الشهر المقبل في افتتاح بطولة كأس اسيا 2019 وذلك بإستاد مدينة زايد الرياضية، علما أن المنتخب أختتم مبارياته الودية بلقاء المنتخب الكويتي الجمعة الماضية وخسرها المباراة بهدفين دون رد، وعكف مدرب المنتخب الإيطالي ألبيرتو زاكيروني وجهازه الفني المعاون على دراسة منتحب البحرين من خلال عرض تسجيلات اشرطة فيديو لأحدث المباريات التي خاضها أخيرا كما عقد المدرب أيضا جلسات عدة مع اللاعبين شرح خلالها نقاط اللقوة والضعف في المنتخب البحريني.

وكان زاكيروني اختار القائمة النهائية التي سيخوض بها المنتخب مبارياته في كأس اسيا التي ضمت 23 لاعبا.



ويلعب المنتخب في كأس اسيا ضمن المجموعة الأولى التي تضم الى جانبه ومنتخب البحرين كلا من الهند وتايلاند.