أكاديمية الاتحاد الدولي لبناء الأجسام تختتم دورات «عام زايد»

المصدر: محمد فاضل - دبي

اختتمت أكاديمية الاتحاد الدولي لبناء الأجسام، أول من أمس، فعاليات دورة المستوى الأول للمدربين والمدربات، ضمن دورات «عام زايد»، التي أقيمت في فندق روضة البستان في دبي بمشاركة 42 رياضياً، منهم 15 مدربة، في أبرز مشاركة للجانب النسوي في دورات الأكاديمية العام الجاري. وجرت فعاليات الدورة التي امتدت ليومين بحضور رئيس مجلس إدارة الأكاديمية العقيد (م) المهندس عبدالكريم محمد سعيد، وأسهم بتقديم الدروس النظرية المحاضر الدولي جعفر اشكناني، والمحاضر الدولي الدكتور صلاح العامري، ومدير الشؤون الفنية وليد عبدالكريم، ومدير الشؤون الإدارية جاسم اشكناني، وركزت الدورة في الجانب النظري على الأساليب التدريبية الحديثة للرياضيين المبتدئين، ونوعية التغذية المطلوبة، بينما ركزت في الجانب العملي على الإحماء الصحيح وأساليبه والتدريبات الأولية، بدوره عبر رئيس الأكاديمية العقيد (م) المهندس عبدالكريم محمد سعيد، عن سعادته لما تم إنجازه في «عام زايد» من دورات رياضية، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «تم تدريب اكثر من 1000 متدرب في العام الجاري في دورات أقيمت في الإمارات والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين والكويت والعراق، ونتطلع في العام المقبل إلى زيادة عدد الدورات من أجل تحقيق أكبر استفادة للمتدربين».