جمعة آل مكتوم بطلاً لـ «ند الشبا لرماية التراب»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

توّج الرامي، الشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، بطلاً لبطولة ند الشبا الختامية لرماية الأطباق من الحفرة (التراب)، وأقيمت البطولة بالتعاون بين الاتحاد (لجنة الأطباق) ونادي ند الشبا للرماية (فريق فزاع للرماية).

وجاء فوز الشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، بعد أن حل في الدور التأهيلي في نهاية الجولات الخمس برصيد 118 طبقاً، ثم اتبعها باصطياد 40 طبقاً في النهائيات، ليتساوى مع الرامي حمد بن مجرن الكندي، ليحتكما إلى الطلقات الذهبية، ليصطاد الشيخ جمعة أربعة أطباق، فيما ينجح الكندي في اصطياد ثلاثة فقط، ليفوز الشيخ جمعة باللقب، ونال كأس البطولة وجائزة المركز الأول المالية وقدرها 10 آلاف درهم، واحتل المركز الثاني الرامي حمد بن مجرن الكندي، ونال 7000 درهم، بعد أن حقق رصيداً قدره 40 طبقاً، إلى جانب فوزه بمبلغ 10 آلاف درهم قيمة الرقم المتميز 122 طبقاً، الذي أحرزه في الدور التأهيلي، فيما حل ثالثاً الرامي أحمد بن مجرن، برصيد 30 طبقاً، ونال 5000 درهم، وجاء في المركز الرابع الرامي ظاهر العرياني، وفاز بالمركز الخامس مروان بن مجرن، وحل في المركز السادس يحيى المهيري، وعقب النهائيات قام رئيس لجنة الأطباق باتحاد الرماية والقوس والسهم ربيع العوضي، ونائب رئيس اللجنة سعيد القاسمي بتتويج الفائزين.

أقيمت البطولة بالتعاون بين الاتحاد (لجنة الأطباق)، ونادي ند الشبا للرماية (فريق فزاع للرماية).