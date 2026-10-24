«أيجين» اليونانية تستأنف رحلاتها إلى دبي 11 نوفمبر

قالت شركة «أيجين» اليونانية إنها ستستأنف رحلاتها المباشرة من أثينا إلى دبي، اعتباراً من 11 نوفمبر المقبل.

وأكدت الشركة في بيان لها، أن دبي توفر لزوّارها تجارب متنوّعة على مدار العام، تشمل استكشاف معالمها المعمارية، وتذوق أطباق من مطابخ عالمية متعددة، وزيارة أبرز مواقعها السياحية، إلى جانب الاستمتاع بتجارب ثقافية مميزة.

وتُعد خطوط «أيجين» الجوية أكبر شركة طيران في اليونان، ويقع مركزها في أثينا، وتشغل رحلاتها إلى 155 وجهة حول العالم.

ولدى «طيران الإمارات»، اتفاقية شراكة بالرمز مع الناقلة اليونانية «أيجين»، ما يتيح للمسافرين مواصلة السفر بسلاسة إلى العديد من الوجهات في شبكة الناقلتين.