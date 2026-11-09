الشحي والمهيري يواصلان المشوار في «يولة فزاع»

واصلت بطولة فزاع لليولة منافساتها القوية في قلعة الميدان بالمرموم في دبي، التي شهدت حسم زايد علي الشحي (أبوظبي) صدارة الحلقة الثانية من برنامج «الميدان» بنسخته الـ22، بعدما جمع 75 علامة، فيما نجح عبدالله عمر المهيري (دبي) في انتزاع بطاقة التأهل الثانية بـ70 علامة، ليواصلا مشوارهما في النسخة الـ26 من البطولة التي تنظمها إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بعد أمسية بقيت فيها فرص التأهل مفتوحة حتى اللحظات الأخيرة.

وشهدت الحلقة مواجهة جمعت أربعة من اليويلة الذين تجاوزوا التصفيات الأولية، حيث حلّ علي راشد لوتاه (دبي) في المركز الثالث بـ50 علامة، فيما جاء سلطان سعيد الخنبشي (الشارقة رابعاً) بـ25 علامة.

وتوزعت منافسات الحلقة الثانية على ستة تحديات شملت اليولة، وعدّ القصيد، والسباحة، والرماية، وشد شداد، وزمط هين، إذ فرض تنوع المهارات على المشاركين التعامل مع اختبارات مختلفة في طبيعتها ومتطلباتها، ما جعل المحافظة على مستوى الأداء عاملاً حاسماً في تحديد النتائج النهائية.

واستضافت الحلقة الفنان الإماراتي، عبدالرحمن الجنيد، الذي قدم أغنية «نور دبي»، مضيفاً إلى الأمسية حضوراً فنياً تفاعل معه الجمهور في قلعة الميدان.

من جانبها، أكدت مديرة إدارة الإذاعات والإعلام والاتصال المؤسسي رئيسة اللجنة المنظمة للبطولة في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، نتالي جوزيف أواديسيان، أن القيمة الوطنية لبرنامج «الميدان» تكمن في قدرته على تحويل الموروث من معرفة يتلقاها الشباب إلى مهارات يمارسونها ويعتزون بإتقانها.