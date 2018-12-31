مباراة ودية أخيرة لعمان مع تايلاند

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

قال المنسق الإعلامي لبعثة منتخب عمان، فاضل المزروعي، إن منتخب بلاده سيلعب مباراة ودية أخيرة مع المنتخب التايلاندي، الخميس المقبل، على استاد زايد للكريكيت بالعاصمة أبوظبي، في آخر تحضيراته للمشاركة في بطولة كأس الأمم الآسيوية الـ17، التي ستنطلق في الإمارات يوم 5 يناير المقبل.

ويلعب المنتخب العماني في المجموعة السادسة للبطولة التي تضم معه منتخبات اليابان وأوزبكستان وتركمانستان، ويستهل مبارياته بمواجهة منتخب أوزبكستان يوم 9 يناير المقبل، على استاد نادي الشارقة.

وكان المنتخب العماني قد لعب مباراتين وديتين خلال معسكره المقام حالياً بالإمارات، استعداداً للبطولة الآسيوية، الأولى كانت مع المنتخب الهندي، وتعادل فيها من دون أهداف، والثانية كانت أمس مع المنتخب الأسترالي على ملعب استاد مكتوم بن راشد.

وقال المزروعي لـ«الإمارات اليوم» إن منتخب عمان سيصل غداً إلى أبوظبي لاستكمال معسكره التدريبي، والاستعداد لمباراة تايلاند الودية في البروفة الأخيرة قبل مواجهة منتخب أوزبكستان.