أستراليا تنذر منتخبات آسيا بخماسية في عمان

المصدر: أحمد طارق - دبي

وجه منتخب أستراليا إنذاراً شديد اللهجة لمنتخبات آسيا، بعد فوزه على عمان بخمسة أهداف دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت أمس، على استاد مكتوم بن راشد في نادي شباب الأهلي، إذ أكد حامل لقب كأس آسيا جاهزيته لبدء مشوار الدفاع عن اللقب للبطولة التي ستنطلق السبت المقبل.

قدم منتخب أستراليا مباراة قوية، وحسم اللقاء بإحراز ثلاثة أهداف في أول 24 دقيقة، عن طريق أندريه نابوت وكريس ايكونوميدس وأوير مابيل، بينما أضاف ميلوس ديجينيك وجاكسون إيرفين الهدفين الرابع والخامس في الشوط الثاني. وتعد هذه المباراة هي البروفة الأخيرة للمنتخبين، إذ يفتتح حامل اللقب مشواره في كأس آسيا بمواجهة الأردن الأحد المقبل، على استاد هزاع بن زايد، بينما سيلتقي منتخب عمان نظيره الأوزبكي على استاد الشارقة في التاسع من يناير المقبل.

المنتخب الأسترالي أحرز ثلاثة أهداف في أول 24 دقيقة