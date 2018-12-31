المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

معسكر

استقر الجهاز الفني لشباب الأهلي، بقيادة الأرجنتيني رودولفو أروابارينا على إقامة معسكر إعدادي داخلي، خلال فترة توقف دوري الخليج العربي، بسبب استضافة الدولة منافسات كأس آسيا، إذ رفض أروابارينا فكرة إقامة معسكر خارج الدولة.

شاهين

تقدّم نادي الشارقة الرياضي على صفحته عبر «توتير»، بالتهاني إلى لاعب فريق كرة القدم شاهين عبدالرحمن، بمناسبة قدوم مولودته «شجون»، وقال: «نسأل الله أن يبارك له فيها».

فرحة

عبّر جمهور نادي الفجيرة عن سعادته باستدعاء لاعب الفريق الأول للذئاب محمد خلفان المسماري، مجدداً للمنتخب الوطني بديلاً عن المصاب ريان يسلم، ووصفوا ذلك بأنه إضافة حقيقية للأبيض الإماراتي.