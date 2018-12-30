حمد علي يوسف يدير لقاء سورية واليمن

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة إدارة مباراة منتخبي سورية واليمن الودية التي تقام في الثامنة مساء اليوم على استاد زايد للكريكيت بأبوظبي، استعداداً لنهائيات بطولة الأمم الآسيوية إلى طاقم التحكيم الدولي الإماراتي المكون من حمد علي يوسف وسبيت عبيد وجمعة المخايني، ومعهم عادل النقبي حكماً رابعاً.

وخلال الاجتماع الفني للمباراة الذي ضم من الجانب السوري إداري عام المنتخبات الوطنية موفق فتح الله ومنسق العلاقات الخارجية مازن دقوري، تقرّر أن يرتدي منتخب سورية القميص الأحمر، فيما يلعب نظيره اليمني بالقميص الأبيض. وتقرر فتح أبواب الملعب أمام الجمهور لحضور اللقاء الذي لن ينقل تلفزيونياً.

ومن المنتظر أن يغادر المنتخب السوري أبوظبي بعد المباراة متجهاً إلى الشارقة لاستكمال تدريباته، استعداداً لمواجهة فلسطين 6 يناير المقبل في افتتاح منافسات المجموعة الثانية.